Am Sonntag steigt das Osnabrücker Bergrennen in Borgloh. Im Livestream können Sie die Rennen live mitverfolgen. FOTO: David Ebener (Archivfoto) up-down up-down Alle Rennen am Sonntag live Im Livestream: Das 54. Internationale Bergrennen in Borgloh Von Dominik Bögel | 05.08.2022, 10:45 Uhr

Am Sonntag, 7. August, startet am Uphöfener Berg in Hilter wieder das Osnabrücker Bergrennen. Im Livestream können Sie ab 8 Uhr dabei sein.