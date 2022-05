Überglücklich über seine Zeiten: Florian Kroll. FOTO: Torben Flatemersch 100 Meter unter elf Sekunden LGO-Leichtathlet Kroll läuft neuen Stadtrekord über 200 Meter Von Sportredaktion und Christoph Schillingmann | 15.05.2022, 16:56 Uhr

Nachwuchssprinter Florian Kroll von der LG Osnabrück hat beim Nationalen Leichtathletik-Meeting in Hannover neue persönliche Bestzeiten über 100 und 200 Meter aufgestellt und bestätigte damit eindrucksvoll seine überraschende Berufung in den Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) und in die Nationalmannschaft.