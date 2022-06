Ihre Saisonbestleistung steigern und ihre Form vor der DM in Berlin weiter verbessern will Ria Möllers. FOTO: imago/Beautiful Sports Möllers Start in Berlin nahezu sicher LGO- und OTB-Leichtathleten vor letzter Chance auf ein DM-Ticket Von Christian Detloff | 10.06.2022, 12:53 Uhr

An diesem Wochenende wollen einige Leichtathleten dieser Region die letzte Chance nutzen, sich für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft der Erwachsenen in Wochen im Berliner Olympiastadion direkt zu qualifizieren oder über die B-Norm zumindest zu empfehlen.