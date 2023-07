Vierter über 400 Meter: Fabian Dammermann. Foto: Torben Flatemersch up-down up-down Vierter bei Deutschen Meisterschaften Osnabrücker Sprinter Dammermann fehlen ein paar Meter zur Medaille Von Malte Goltsche | 09.07.2023, 18:16 Uhr

Fabian Dammermann aus Osnabrück gehört zur deutschen Spitzenklasse unter dem 400-Meter-Läufern. Das stellte er am Sonntagnachmittag bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel einmal mehr unter Beweis. Zu einer Medaille reichte es am Ende aber nicht ganz.