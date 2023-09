Die Teilnehmer: Bastian Stallkamp rechnet mit rund 250 Startern über die verschiedenen Strecken. „Ein bisschen mehr in Richtung 280 Starter wäre gut.“ Im Vorjahr waren 283 Läufer in Gesmold dabei. So mancher Läufer könnte teilnehmen, der eine knappe Woche zuvor auch beim Meller Stadtlauf am Start war oder dort nicht konnte und jetzt an seiner Zeit über zehn Kilometer arbeiten möchte, überlegt der Organisator. „Und einige werden sich einfach vorbereiten wollen auf den anstehenden Kirmes-Marathon“, sagt Stallkamp lachend mit Blick auf die Feierlichkeiten von Samstag bis Montag, 16. bis 18. September.

Das Gesmolder Organisationsteam baut auf das bewährte Kirmeslauf-Konzept, an den Strecken ändere sich im Vergleich zum Vorjahr nichts Wesentliches. „Bei den Kinderläufen müssen wir allerdings gucken, wie die Kirmes dann tatsächlich aufgebaut ist, und eventuell an ein, zwei Stellen die Strecke kurzfristig etwas anpassen“, erzählt Stallkamp.

Die Läufe: Der Volkslauf beginnt am Freitag um 17.10 Uhr mit dem Bambini-Lauf der Altersklasse U8 über 800 Meter. Weiter geht es um 17.30 Uhr mit dem Kinderlauf der U12 über zweimal 800 Meter. Um 18 Uhr startet der Jedermannlauf über sechs Kilometer, um 18.05 Uhr werden die Walker auf die Strecke geschickt. Um 18.45 Uhr ertönt der Startschuss für den Hauptlauf über zehn Kilometer. Bambini und Kinder laufen durchs Unterdorf, die Größeren laufen auf einem Rundkurs dreimal hoch zum Loh. Alle Strecken starten und enden auf dem abgesperrten Kirmesplatz an der Linde. Dort finden später auch die Siegerehrungen statt.

Verpflegung/Besonderes: An der Linde gibt es auch die Startnummern für die Läufer sowie Verpflegung wie Pommes, Würstchen und Getränke. Die Gesmolder Brauereigemeinschaft verkauft selbst gebrautes Bier. Die Einnahmen der Veranstaltung werden für karitative Zwecke eingesetzt – die Spende fließt zu gleichen Teilen in die Jugendarbeit der Viktoria und in externe Projekte. Die Läufer bekommen wie üblich Getränke und Obst kostenlos gestellt. Die teilnehmenden Kinder erhalten eine Medaille und eine kleine Überraschung.

Anmeldung: Die Anmeldung ist noch bis Mittwoch, 13. September, über das Portal www.laufen-os.de möglich. Die Startgebühr beträgt 3 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene. Kurzentschlossene können sich auch am Veranstaltungstag bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Lauf vor Ort an der Linde nachmelden, der Aufpreis beträgt 2 Euro für Erwachsene.