Karl Brocks wird bei den Wallenhorster Reitertagen auch selbst reiten. (Archivfoto) Foto: imago/DeFodi Traditionsturnier bei neuem Gastgeber Karl Brocks über die Wallenhorster Reitertage: „Wichtig, dass alle mitziehen" Von Mona Alker | 14.12.2022, 15:35 Uhr

Auf der Anlage von Karl Brocks in Hollage beginnen am Donnerstag die Wallenhorster Reitertage. Der 44-jährige Familienvater erzählt, was er vom Traditionsturnier des Reit- und Fahrvereins Rulle erwartet.