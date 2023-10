Wenige Tage vor der Meisterschaft ist die Vorfreude beim SSC Dodesheide groß. „Alle sind gespannt“, berichtet Markus Höpker, Leiter der Karate-Abteilung beim SSC und Disziplinvorsitzender für Shotokan Karate bei der Internationalen Budo Federation (IBF). Als ihn der Verband gefragt habe, ob er die EM in Osnabrück ausrichten könne, habe er erstmal schlucken müssen, erinnert er sich schmunzelnd. Schließlich gibt es bei einem internationalen Wettbewerb viel zu organisieren, von der Halle über die Helfer bis zum Catering.

Sportler aus neun Ländern erwartet

Mittlerweile befinden sich die Vorbereitungen auf der Zielgeraden. Pünktlich um 10 Uhr am Samstag sollen die ersten Wettkämpfe stattfinden. Bei der EM handelt es sich laut Höpker um eine offene Meisterschaft, zu der alle europäischen Vereine, die der IBF angehören, eingeladen sind. Der deutsche Ableger ist zwar kleiner als etwa der Deutsche Karate Verband (DKV) und kein Mitglied des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Dennoch ist der Dachverband in rund 40 Ländern weltweit vertreten. Allein in Deutschland gehören dem IBF etwa 80 Vereine an. Zur Meisterschaft in Osnabrück erwartet Höpker Sportler aus neun Ländern, die sich in verschiedenen Disziplinen miteinander messen.

Mehr Informationen: Weitere Infos zur EM in Osnabrück größer als Größer als Zeichen Die Wettkämpfe beginnen am Samstag und Sonntag jeweils um 10 Uhr nach dem offiziellen Wiegen der Teilnehmer. Austragungsort ist die Sporthalle des Schulzentrums „Sonnenhügel“ (Knollstraße 143). Kampfsportbegeisterte oder -interessierte sind eingeladen, bei den Wettbewerben zuzusehen. Der Eintritt kostet für Kinder und Jugendliche 1,50 Euro und für Erwachsene 2,50 Euro.

Dabei liegt der Fokus nicht auf den einzelnen Kampfkünsten. Vielmehr treten beim All-Style-Karate Vertreter aus allen Kampfkünsten gegeneinander an. „Das macht es auch für die Zuschauer sehr spannend“, erklärt Höpker. Die Duelle werden je nach Gewichtsklasse ausgelost und sind somit auch für die Sportler im Vorfeld kaum einschätzbar.

Mit Waffen und im Freikampf

Am Samstag beginnt die EM mit den Formläufen, sogenannten Katas. Dabei führen die Teilnehmer eine Reihe von Techniken aus, so als würden sie gegen imaginäre Gegner kämpfen. Neben den Einzel-Katas werden auch Synchron-Katas gezeigt. Dabei kommt es darauf an, dass sich drei Sportler möglichst im Gleichklang bewegen. Bei den Waffen-Katas werden hingegen Hilfsmittel wie Stäbe oder Schwerter in die Technik miteinbezogen.

Auf Waffen verzichtet wird dagegen im Freikampf, der sich an die Formläufe anschließt. Obwohl das Reglement Verletzungen ausschließt, kann es dabei schonmal ruppig zugehen; insbesondere bei den Vollkontakt-Kämpfen. Beim sogenannten Semi-Kontakt darf der Gegner hingegen nicht hart getroffen werden.

Lisa Höpker (rechts) konnte sich bei den diesjährigen German Open im Freikampf gegen ihre Gegnerinnen durchsetzen.

Als Veranstalter wird Markus Höpker nicht selbst auf der Matte stehen – anders als Tochter Lisa. Die 22-Jährige konnte sich bei den German Open für das deutsche Nationalteam qualifizieren. Bei der EM vertritt die gebürtige Osnabrückerin ihre Heimatstadt somit als Lokalmatadorin.