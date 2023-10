Auf dem Parkplatz an der Knollstraße stehen Autos dicht an dicht, viele mit Kennzeichen aus ganz Deutschland oder aus dem Ausland. „Zur EM“ steht auf den Hinweisschildern, die den Weg zur Sporthalle weisen. Von dort sind schon aus einiger Entfernung laute Rufe und Applaus zu hören. Im Inneren tummeln sich zahlreiche Sportler in weißen Kampfanzügen. Auf vier markierten Feldern werden Kämpfe ausgetragen – mit vollem Körpereinsatz und nicht gerade zimperlich. Von den hohen Wänden hallen Rufe in verschiedenen Sprachen wider, immer wieder untermalt von den Schreien der Kämpfenden.

Beim All-Sytle-Karate werden verschiedene Kampfsport-Arten miteinander kombiniert. Es kommt darauf an, den Gegner so zu treffen, dass möglichst viele Punkte erzielt werden – ohne ihn dabei zu verletzen. Foto: André Havergo

Internationale Sportler zu Gast in Osnabrück

Die Karate-Abteilung des SSC Dodesheide hat die Europameisterschaft der Internationalen Budo Federation (IBF) ausgetragen. Budo ist ein Sammelbegriff für verschiedene asiatische Kampfkünste. Bei Wettkämpfen des Verbandes treffen Sportler mit unterschiedlichen Schwerpunkten aufeinander und messen sich im sogenannten All-Style-Karate. Zur EM eingeladen waren alle europäischen Vereine, die der IBF angehören. Allein in Deutschland sind das etwa 80. Gefolgt sind der Einladung größtenteils Sportler aus Deutschland und den Nachbarländern Belgien, Niederlande und Polen. Auch die Ukraine war mit einem großen Team in Osnabrück vertreten.

Die Stimmung während der Kämpfe ist hitzig. Überall wird gejohlt und applaudiert. Die Gegner stehen sich gegenüber, fixieren sich mit ihren Blicken, wippen auf und ab – bis der Richter ihnen ein Zeichen gibt und sie mit Schlägen und Tritten aufeinander losgehen. Angriff, Verteidigung, Gegenangriff, Treffer. Es dauert oft nur Sekunden, bis der Kampf wieder unterbrochen wird und die entsprechenden Punkte vergeben werden. Was für Laien brutal aussehen mag, ist in der Regel recht harmlos. Beim Semi-Kontakt sind keine harten Treffer erlaubt – leichte Hautrötungen dürfen aber entstehen.

Veranstaltung stößt auf Interesse bei den Osnabrückern

Der internationale Wettkampf lockt einige Besucher in die Sporthalle, die das Geschehen von der Tribüne aus beobachten. „Manche schauen nur mal rein, trinken einen Kaffee und bleiben nicht so lange. Aber es ist schön, dass sich so viele Menschen für Kampfsport interessieren“, bilanziert Veranstalter Markus Höpker am Sonntagmittag.

Die Sportler versuchen, ihre Gegner mit Schlägen und Tritten möglichst am Kopf zu treffen, denn das gibt mehr Punkte. Foto: André Havergo

Höpker ist selbst erfahrener Kampfsportler und -trainer und leitet die Karate-Abteilung beim SSC Dodesheide. Für die EM hat er viele Helfer aus dem Verein engagiert. Eine tolle Möglichkeit, für die Osnabrücker Sportler EM-Luft zu schnuppern und Erfahrungen zu sammeln, auch wenn sie selbst nicht teilnehmen, findet Höpker.

Osnabrückerin wird Europameisterin im Team

Als Lokalmatadorin tritt nur Höpkers Tochter Lisa bei der EM vor heimischer Kulisse an. Als Gewinnerin der diesjährigen German Open konnte sich die 22-Jährige für das deutsche Nationalteam qualifizieren – und direkt einen Erfolg feiern. „Für unser Team lief es fantastisch“, erzählt sie am Sonntag. Am Vortag hat der Team-Kampf stattgefunden, bei dem sich die deutschen Frauen souverän gegen die Konkurrenten durchsetzen konnten. „Wir haben jeden Kampf gewonnen, auch wenn es manchmal ein bisschen knapp war“, so Höpker. Im Einzel-Kampf lief es für die 22-Jährige dann nicht so gut. „Mit dem vierten Platz bin ich nicht zufrieden, aber ich freue mich umso mehr, dass es gestern so gut geklappt hat“, strahlt die Europameisterin.

Das deutsche Frauen-Team freut sich über den Europameister-Titel: Eva-Maria Sündermann, Lisa Höpker, Angelina Sawodowskie und Marina Bruchmann (von links). Foto: Markus Höpker

Auch ihre Teamkameradinnen treten am Sonntag nochmal im Einzelkampf an. „Die Stimmung hier ist unglaublich gut“, findet Angelina Sawodowskie. Sie konnte sich in ihrer Gewichtsklasse bereits den zweiten Platz sichern. Für Marina Bruchmann aus Oldenburg ist am Mittag noch alles offen. In der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm trifft sie zunächst auf eine Teilnehmerin aus der Ukraine, die sie bereits am Vortag knapp geschlagen hat. Auch in diesem Kampf geht es Schlag auf Schlag. In der Verlängerung kann Bruchmann das Duell schließlich für sich entscheiden. Und ihr guter Lauf setzt sich fort. Zwei weitere Kämpfe folgen, beide kann die Oldenburgerin gewinnen – und sich so über die doppelte Europameisterschaft freuen. „Es war sehr anstrengend, die Gegner waren gut drauf. Das hat aber umso mehr Spaß gemacht“, berichtet sie.

Ein harter Sport, der fasziniert

Zwischen zwei Kämpfen eilt Höpker mit einem feuchten Lappen zum Kampfbereich. Einer der Sportler hat sich im Kampf verletzt, Blutspritzer müssen vom Boden gewischt werden. Sowas ist zwar nicht gewollt, kann aber passieren. „Wenn die Verletzung auf eine Aktion des Gegners zurückzuführen ist, wird dieser disqualifiziert“, erklärt Höpker. Fairplay steht beim Kampfsport an erster Stelle. Dennoch – blaue Flecke gehören bei diesem Sport dazu.

Nach den Einzelkämpfen bespricht sich Lisa Höpker mit ihrem Vater Markus, der selbst als Kampfsporttrainer und Selbstverteidigungscoach tätig ist. Mit dem vierten Platz ist Lisa nicht zufrieden. „Ich habe auch ein paar auf die Nase bekommen", sagt sie. Foto: André Havergo

„Es ist gut für das eigene Selbstbewusstsein“, erklärt Lisa Höpker ihre Faszination für den Kampfsport. „Ich gehe ganz anders durch die Welt, weil ich weiß, dass ich in einer blöden Situation nicht komplett hilflos bin.“ Außerdem mache Kämpfen unglaublich Spaß, sagt die 22-Jährige. „Es ist wie ein Rausch.“