Gut gefüllt: Die Hollager Judo-Trainingshalle beim Anfängerturnier. Foto: Tim Trappe 170 Teilnehmer Junge Judoka sammeln Erfahrung: Anfängerturnier in Hollage Von Sportredaktion | 13.02.2023, 13:25 Uhr

Die Judoabteilung von Blau-Weiß Hollage wächst, vor allem in den jüngeren Generationen. Um den Kindern und Jugendlichen zur Turniererfahrung zu verhelfen, organisierte die Abteilung am Samstag ein Anfängerturnier in der eigenen Trainingshalle - mit starkem Erfolg.