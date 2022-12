Fiete (links) und Lasse Dekarski. Foto: Helmut Kemme up-down up-down In den Farben getrennt, in der Sache vereint Jugendspieler Lasse und Fiete Dekarski wollen Profifußballer werden Von Daniel Batel | 02.12.2022, 13:53 Uhr

Bei Familie Dekarski stellt sich häufig nur eine Frage: Wo spielen die Söhne heute? Fiete ist in der U13 des VfL Osnabrück aktiv, Lasse in der U15 der mit den Lila-Weißen rivalisierenden Preußen aus Münster. Wohin ihr sportlicher Weg führt, ist noch ungewiss. Bei einem Treffen in Rulle schildern die beiden ihre Träume.