Beeindruckende Leistung: Josh Tietjen (vorne) gewann die U-15-Konkurrenz in Osnabrück. Foto: Swaantje Hehmann Josh Tietjen aus Bremen Rad-Supertalent in Osnabrück: Vom Darumer Hügel bis zur Tour de France? Von Peter Vorberg | 03.07.2023, 16:49 Uhr

Ein zweifacher Deutscher Meister in Osnabrück: Josh Tietjen aus Bremen zog am vergangenen Sonntag bei der Rad-Bergmeisterschaft Bremen und Niedersachsen in Osnabrück-Darum in seinem deutschen Meistertrikot in den Farben Schwarz-Rot-Gold die Blicke auf sich. Das 13-jährige Supertalent könnte in Zukunft noch große Schlagzeilen machen, vertraut man der Meinung von Experten.