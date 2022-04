Über 100 Meter Schmetterling ging der Athlet der SG Osnabrück am Dienstag an den Start in einem Feld von 62 Teilnehmern und konnte sich auf dem 30. Platz in der Weltklasse sehen lassen. Vor allem deshalb, weil es nicht seine Paradedisziplin ist, denn der 18-Jährige ist vorrangig Sprinter, also Spezialist für die 50- Meter-Distanz. Und so lag er bei 50 Meter in seinem Vorlauf gut, um dann im zweiten Teil etwas nachzulassen und nach 56,39 Sekunden anzuschlagen, also hinter seiner Bestzeit von 55,53 Sekunden. „Die ersten 50 waren sehr gut, an den zweiten 50 müssen wir noch arbeiten“, meinte Heimtrainerin Janina Braun dem Studium via Internet.