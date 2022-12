Freut sich riesig über den Viertelfinaleinzug von Marokko: Joe Laumann. Foto: imago/Belga up-down up-down Serie „WM und ich“ Joe Laumann: Marokkaner können stolz sein auf das Erreichte Von Finn Determeyer | 07.12.2022, 17:12 Uhr

Joe Laumann machte sich in der Region besonders als mehrmaliger Co-Trainer der Sportfreunde Lotte einen Namen. Aktuell ist er Cheftrainer der U23 von Standard Lüttich in der zweiten belgischen Liga. Der 39-Jährige wurde in Marrakesch geboren und besitzt die doppelte Staatsbürgerschaft. Er spricht über die Fußballentwicklung in seinem Geburtsland und das marokkanische WM-Märchen.