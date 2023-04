Bei einem Heimsieg könnte sich der TV Bissendorf bis auf einen Punkt an die SV Alfeld heranschieben. Foto: Michael Gründel up-down up-down Handballer im Verfolgerduell Im Spitzenspiel: TV Bissendorf erwartet SV Alfeld Von Sophie Wehmeyer | 14.04.2023, 16:01 Uhr

Bissendorfs Oberliga-Handballer treten am Sonntag gegen die SV Alfeld an. Die Partie beim TV Bissendorf-Holte beginnt am Sonntag gegen 17 Uhr.