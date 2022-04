Horses & Dreams lockte im Jahr 2022 an fünf Turniertagen rund 51.000 Zuschauer auf den Hof Kasselmann in Hagen. FOTO: Helmut Kemme Auf dem Hof Kasselmann Horses & Dreams: Veranstalter und Reiter ziehen positive Bilanz und | 25.04.2022, 18:04 Uhr Von Svana Kühn Mona Alker | 25.04.2022, 18:04 Uhr

Mit einem hochklassigen Auftakt in die Riders Tour 2022/23 ist das fünftägige Reitsport-Event Horses & Dreams auf dem Hof Kasselmann in Hagen am Sonntag zu Ende gegangen. Die Veranstaltung hat rund 51.000 Zuschauer angezogen.