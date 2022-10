Tischtennis: Die Saison in den Ligen beginnt eigentlich erst im September, doch die Spvg. Oldendorf als Talentschmiede stimmt sich ein am Samstag ab 14 Uhr (Halle Grönegausee) mit der „Vereinsmeisterschaft“, dem Vereinsduell in der Oberliga der Damen, wenn „die Erste“ gegen „die Zweite“ spielt.

Laufen: Das hat was von Volksfestcharakter, wenn an diesem Freitag ab 17 Uhr ganz Holzhausen im Zeichen des beliebten Citylaufs steht. Auf der Sportanlage an der Von-Galen-Straße geht es los für Läufer, Jogger, Walker und andere, die sich ohne Druck und bei viel Spaß bewegen wollen bis hin zum Hauptlauf über 10000 Meter (Start 19 Uhr). Kurzentschlossene können sich noch bis eine Stunde vor dem Start vor Ort melden. Infos unter www.bsv-holzhausen-1924.de

Rudern: Seinen 100. Geburtstag feiert der Osnabrücker Ruder-Verein in diesem Jahr, konkret zum Beispiel am Samstag ab 14 Uhr mit einem Sommerfest, bei dem am und im Bootshaus sowie auf dem Kanal für jeden etwas dabei ist an Sport, Spiel, Spaß und Unterhaltung. Dabei rudert der Junioren-Weltmeister gegen einen Kanu-Vierer und später gegen den Sieger vom Achter-Cup. Zudem gibt es sicher spannende 300-Meter-Sprintrennen, Bootstaufen und vieles mehr.

Reiten: 1500 Startmeldungen, Prüfungen bis zur S-Klasse und Olympiateilnehmer im Starterfeld: Das Benefizturnier des Reitervereins St. Martinus Hagen auf der Anlage am Erikasee bietet ein breites Spektrum. Der gesamte Erlös des Turniers kommt der Kinderkrebshilfe Münster zugute. Prominentester Starter ist Björn Nagel, der für die Ukraine an zwei Olympischen Spielen teilnahm, künftig aber wieder für Deutschland starten will. Auch die Schweizerin Clarissa Crotta kommt ins Osnabrücker Land. Bei den Europameisterschaften 2009 in Windsor holte sie die Goldmedaille mit dem Team. Bei Olympia in London 2012 war sie Ersatzreiterin der Eidgenossen. Höhepunkt des Turniers am Erikasee ist das S-Springen um den Großen Preis am Sonntag um 15.30 Uhr. Aus der Region haben Aufsteiger Patrick Stühlmeyer, Toni und Felix Haßmann und Hausherr Martin Haunhorst gemeldet. Für Unterhaltung ist am Samstagabend (19 Uhr) beim Jump-and-Drive gesorgt. Ein Reiter muss einen Parcours überwinden, sein Partner eine vorgegebene Strecke mit einem Quad absolvieren. Insgesamt gehen sechs Zwei-Mann-Teams an den Start.

Fußball: Die Sportfreunde Lotte empfangen als Tabellenführer am Samstag (14 Uhr,connectM-Arena) die U23 von Fortuna Düsseldorf, die den achten Platz der Regionalliga West belegt, zum Meisterschaftsspiel.