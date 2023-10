30 Jahre alte Rekorde gebrochen Osnabrücker Hochspringer Nevio Völkel trotz Diabetes plötzlich deutsche Spitze Von Arlena Schünemann | 17.10.2023, 18:30 Uhr Die Höhe von 1,85 Metern ist kein Problem für den 16-jährigen Nevio Völkel. Auf der heimischen Hochsprunganlage im Sportpark Gretesch trainiert er mehrmals die Woche. Foto: Steve Weber up-down up-down

Der 16-jährige Osnabrücker Nevio Völkel hat in dieser Leichtathletiksaison eine Leistungssteigerung vollbracht, wie sie sein Trainer Anton Siemer in seiner Karriere noch nicht erlebt hat: Mit einem Sprung über 2,06 Meter hat sich Völkel nicht nur deutschlandweit an die Spitze seiner Altersklasse katapultiert – er hat auch zwei über 30 Jahre alte Stadtrekorde geknackt.