FOTO: Foto Mhisen Brinkmann ist Premierensieger Herforder gewinnt den Großen Preis der Teuto Classics Von Michael Jonas | 21.08.2022, 20:30 Uhr

Als zehnter und letzter Starter des Stechens ging er volles Risiko. „Ich hatte ja nichts zu verlieren“, strahlte Markus Brinkmann. Auf Pikeur Dylon ritt er fehlerfrei in 39,74 Sekunden zum Sieg im Großen Preis der erstmals ausgetragenen Teuto Classics auf dem Hof Haunhorst in Hagen und fand anschließend nette Worte: „Tolle Leute, tolle Atmosphäre, toller Sport. Was will man mehr?“