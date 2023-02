Aufgestiegen: Die Hockey-Männer des HC GMHütte. Foto: Justin Gervelmeyer up-down up-down 12:1-Sieg in Oelde Aufstieg in die Oberliga: GMHütter Hockey-Männer schreiben Vereinsgeschichte Von Sportredaktion | 13.02.2023, 12:36 Uhr

Erstmals in der Vereinsgeschichte ist die Männermannschaft des Hockey-Clubs Georgsmarienhütte in die Hallen-Oberliga aufgestiegen - und das sogar vorzeitig. Es könnte nicht der einzige Aufstieg für die Mannschaft in diesem Jahr bleiben.