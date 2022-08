Legte den schnellsten fehlerfreien Ritt im Parcours hin: Springreiter Felix Haßmann. FOTO: Foto Mhisen up-down up-down 0,11 Sekunden Unterschied Haßmann-Brüder feiern Doppelsieg bei Teuto Classics in Hagen Von Christoph Schillingmann | 19.08.2022, 19:27 Uhr

Sie präsentieren sich seit Wochenbeginn in guter Form: die Brüder Felix und Toni Haßmann. Die beiden Springreiter aus Lienen haben das S*-Springen der Großen Tour bei den Teuto Classics auf dem Hof Haunhorst in Hagen in ihrer jeweiligen Abteilung gewonnen.