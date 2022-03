Bissendorfs Handballer um Gero Seger (in Gelb, vorne) und Steffen Brüggemann (rechts) verloren gegen Cloppenburg - was dem TVB vor der Abstiegsrunde sogar hilft. FOTO: Stefan Gelhot Beim TVB galt: Gewinnen verboten Gut für die Abstiegsrunde: Bissendorf verliert gegen Cloppenburg Von Jakob Buddenbohm | 13.03.2022, 12:02 Uhr

Im 20. Spiel in der 3. Handball-Liga hat der TV Bissendorf-Holte seine 18. Niederlage kassiert. Nach dem 35:37 gegen den TV Cloppenburg und kann der TVB den letzten Tabellenplatz in den letzten beiden Hauptrunden-Spielen nicht mehr verlassen. Damit erfüllten die Gastgeber, was unter kuriosen tabellarischen Bedingungen schon vor dem Spiel gegolten hatte: Gewinnen verboten.