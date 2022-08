Beim Jubiläum in Melle (von links): HVN-Präsident Stefan Hüdepohl, der Meller „Addi“ Peters, Ex-DHB-Präsident Bernhard Bauer und DHB-Präsident Andreas Michelmann. FOTO: Johannes Kapitza up-down up-down Festakt zum 75. Geburtstag in Melle Handball-Verband Niedersachsen: Keine Scheu vor Herausforderungen Von Johannes Kapitza | 06.08.2022, 15:45 Uhr

Am Blick zurück kommt man nicht vorbei, wenn man – wie der Handball-Verband Niedersachsen in Melle – seinen 75. Geburtstag feiert. Der HVN schaute auch viel nach vorn – und will sich von vielen Herausforderungen nicht einschüchtern lassen.