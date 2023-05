Die Powergirls des TV 01 Bohmte konnten es kaum glauben: Sie haben es ins Landesfinale des Rendezvous der Besten geschafft. Foto: Lars Kaletta up-down up-down Vereine aus der Region Osnabrück berichten Großer Sport, Freudentränen und Party: Ein Tag auf dem Turnfest in Oldenburg Von Mona Alker | 21.05.2023, 21:02 Uhr

Mit einer großen Stadion-Gala ist das Erlebnisturnfest am Sonntag in Oldenburg zuende gegangen. Doch wie sieht so ein Tag auf dem Turnfest aus? Vereine aus der Region Osnabrück nehmen uns mit.