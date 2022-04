Das Siegerpodest der Riders Tour: Patrick Stühlmeyer (in der Mitte) setzte sich gegen Dominique Hendricks (links) und Angelique Rüsen durch. FOTO: Helmut Kemme „Mein bisher größer Erfolg“ Springreiter Stühlmeyer feiert bei Horses & Dreams Gewinn der Riders Tour Von Christoph Schillingmann | 22.04.2022, 20:38 Uhr

Er ist endlich an seinem Ziel angekommen: Der Springreiter Patrick Stühlmeyer hat die Riders Tour gewonnen. Nachdem sich der gebürtige GMHütter in den fünf ersten Etappen einen komfortablen Vorsprung erarbeitet hatte, sicherte er sich an der letzten Station während des internationalen Reitsportfestivals Horses & Dreams meets Canada auf dem Hof Kasselmann in Hagen den Titel Rider of the Year.