Am Ende nicht ganz zufrieden: Ava Ferch auf Chacco-MO, Future Champions Hagen 2023 Foto: Helmut Kemme
Ava Ferch ein bisschen enttäuscht Future Champions in Hagen: Nationenpreise für junge Dressurreiter Von Michael Jonas | 16.06.2023, 21:19 Uhr

In der Dressur sind die deutschen Nachwuchsreiter eine Klasse für sich. Nach den Nationenpreis-Erfolgen der Junioren und Jungen Reiter triumphierten am Freitag auch die Ponyreiter und die Kinder bei den Future Champions in Hagen. Im Springreiten holte sich die deutsche Juniorenmannschaft die Silbermedaille. Nationenpreis-Gold ging an Irland.