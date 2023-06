Eindeutiges Zeichen aller Teilnehmer: Die Friedenstaube zum Auftakt der Future Champions, aufgenommen aus der Luft. Foto: Ute Raabe up-down up-down Tochter von Heino Ferch am Start Future Champions: 300 Nachwuchsreiter aus aller Welt setzen Zeichen für Frieden Von Michael Jonas | 16.06.2023, 01:10 Uhr

Die jungen Reiterinnen und Reiter, die an den Future Champions in Hagen teilnehmen, haben wieder eine Friedensbotschaft hinaus in die Welt gesendet. Beim Einmarsch der Nationen bildeten 300 Nachwuchspferdesportler aus 23 Ländern im Reiterstadion auf dem Hof Kasselmann die Figur einer Friedenstaube.