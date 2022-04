Punktabzug und Geldstrafe gegen Türkgücü (in Blau, hier beim Testspiel in Alfhausen). FOTO: Foto: FuPa/Rickelmann Sportgericht: Auch Kosova wird bestraft Fußballer des SC Türkgücü: Kein Aufstieg wegen fehlender Passfotos? Von Benjamin Kraus | 22.04.2022, 16:23 Uhr

Es sind nur fehlende Passbilder von Fußballern der 3. Mannschaft in der 3. Kreisklasse – weil sie aber seit Sommer fehlen und der Klub trotz vieler Aufforderungen keine Abhilfe schuf, zahlt der SC Türkgücü Osnabrück nun über 1500 Euro Geldstrafe und muss den Abzug von drei Punkten für die 1. Mannschaft in der Kreisliga Stadt (C) hinnehmen – wohl der K.-o.-Schlag für die Aufstiegsträume der Elf der Trainer Mario Basler und Ali Ucar.