Berges Fabian Spree (in grün) und Ankums Jonas Gramann schenkten sich nichts. FOTO: Rolf Kamper Fußball-Bezirksliga Quitt Ankum gewinnt Nordkreis-Derby gegen Berge nach Rückstand Von Matthias Benz | 28.03.2022, 12:53 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga Weser-Ems V steigerte sich der SV Quitt Ankum im Derby gegen den TuS Berge nach einem Rückstand und gewann mit 3:1. Für den SC Rieste gab es in Osnabrück einen Rückschlag, der FC Kalkriese siegte knapp in Holzhausen.