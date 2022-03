Der TSV (in Gelb) war vor allem in der ersten Hälfte einen Schritt voraus. FOTO: Rolf Kamper Erneut viele Spielausfälle Fußball-Kreisliga: TSV Ueffeln und Blau-Weiß Merzen trennen sich 2:2 Von Matthias Benz | 22.03.2022, 07:28 Uhr

Ein weiteres Wochenende war in den lokalen Fußball-Ligen geprägt von coronabedingten Spielausfällen. In der Kreisliga konnte nur das Abstiegsderby zwischen Ueffeln und Merzen stattfinden und in den Kreisklassen sorgte ein Underdog für eine Überraschung.