Reiten in Rothenfelde

Schon ab diesem Donnerstag erwartet der Reit- und Fahrverein DIANA Bad Rothenfelde u. Umgebung e.V. insgesamt über 1500 Starter, die in insgesamt 32 Prüfungen genannt haben, auf seiner Anlage. Von der Führzügelklasse und den Wettbewerben der Klasse E für die jüngsten Reiter bis hin zur schweren Klasse S und dem „Großen Preis von Bad Rothenfelde“ als Highlight am Sonntag gibt es an den vier Turniertagen die ganze Palette des Spring- und Dressursports. Ein Team von 50 Helfern aus dem Verein ist an allen vier Turniertagen im Einsatz.

Ein weiteres Gesicht des RV Diana Bad Rothenfelde e.V.: Tim Grosse Kettler (hier aktiv beim RV GMHütte). Foto: Andre Havergo

Wann? Ganztägig Donnerstag, 31. August, bis Sonntag, 3. September.

Wo? Reitstadion Müscher, Aschendorfer Weg 14, 49196 Bad Laer

SCM? Insta: bad_rothenfelder_reitertage, Meta: Bad Rothenfelder Reitertage

Volleyball am Sonnenhügel

Die Hallen-Ballsportarten stehen so langsam in den Startlöchern für die neue Saison, die Vorbereitungen der Teams laufen - den Leistungsstand im Volleyball scouten und dazu das Flair eines hochklassigen Turnieres genießen, ist am Samstag und am Sonntag in der Sporthalle Sonnenhügel möglich, wo der „Jump´n Smash Cup“ seine Rückkehr feiert. Das Turnier hat bereits eine kleine Tradition, nach den vergangenen schwierigen Jahren kehrt es nun endlich wieder ins Osnabrücker Sportgeschehen zurück. Volleyballfreunde dürfen sich auf Volleyball satt auf vier Spielfeldern freuen. Den Auftakt bilden die Turniere der 1. Damen und 1. Herren (beide Regionalliga) am Samstag ab 10 Uhr: Im Achterfeld der Frauen sind neben dem Ligakonkurrenten VfL Lintorf mit TV Cloppenburg und SCU Emlichheim zwei Drittligisten dabei - im Viererfeld der Herren duellieren sich Regional- und Oberligisten. Am Sonntag treten ebenfalls ab 10 Uhr in Turnieren auch die 2./3./4./5. Damen sowie die 2. und 3. Herren an, ehe am nächsten Wochenende Turniere für Mannschaften der Wettkampfklasse III aus den unteren Ligen steigen.

Bereitet sein Team auf die neue Saison vor und hat das Turnier mit organisiert: VCO- Trainer Gunnar Kraus (hier mit Spielerin Anne Löchert). Foto: Swaantje Hehmann

Wann? Samstag und Sonntag, ab 10 Uhr

Wo? Sporthalle Sonnenhügel, Knollstraße 143, 49088 Osnabrück

SCM: Instagram, Facebook

Fußball in Stadt und Land

Die Fußballsaison ist bereits in vollem Gange - und langsam kommt man nach den ersten absolvierten Partien an den Punkt, an dem man den Leistungsstand der einzelnen Teams einordnen kann. Wo die eigene Mannschaft in der Tabelle steht, wie die letzten Spiele liefen und wo - und gegen wen - am Wochenende die nächste Herausforderung ansteht, lässt sich ab sofort zu jeder Zeit nur ein, zwei Klicks entfernt abrufen: Im neuen Sportdaten-Center der NOZ Medien, das seit einigen Tagen live ist und in den kommenden Tagen weiterentwickelt und ausgebaut wird. Bereits jetzt gibt es im Fußball alle Spiele, Ergebnisse und Tabellen bis hinunter in die 1. Kreisklasse bei den Männern und bis in die Kreisligen bei den Frauen. Auch für Basketball, Volleyball und Handball gibt es Zahlen, Daten und Fakten im Sportdaten-Center der NOZ.

Dazu bieten die NOZ Medien im Amateurfußball wie gewohnt Spiele live zum Miterleben an - in unseren Video-Liveblogs: Bereits am Donnerstagabend im Kreispokal, wenn die Spvg. Gaste Hasbergen den VfL Kloster Oesede erwartet (ab 19 Uhr). Am Samstag steigen zudem die Partien Viktoria Gesmold gegen GW Firrel (Landesliga, ab 17 Uhr) sowie SV Concordia Belm-Powe gegen BS Eversburg (1. Kreisklasse, ab 16 Uhr) live auf noz.de, am Sonntag folgt das Bezirksliga-Spiel Osnabrücker SC gegen TuS Eintracht Rulle (ab 15 Uhr). Dazu gibt es am Wochenende diverse Nachberichte mit Bewegtbild-Inhalten auf noz.de/amateurfussball-os.