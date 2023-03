Bald geht es los: Kira Wittmann ist in Istanbul angekommen. Foto: imago/Beautiful Sports up-down up-down Qualifikation in Istanbul am Freitag ab 9.10 Uhr Kira Wittmann nach Ankunft zur EM „schön beeindruckt“ Von Christian Detloff | 01.03.2023, 17:00 Uhr

Am Dienstagabend ist die Badberger Dreispringerin Kira Wittmann in Istanbul gelandet. Dort bestreitet die deutsche Hallenmeisterin am Freitag ab 9.10 Uhr die Qualifikation der Frauen-Europameisterschaft für die Finalrunde der besten Acht am Samstag ab 17.50 Uhr.