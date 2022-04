„So ist Donis, immer zielstrebig, selbstbewusst und offen, sowie wie er hier eine kleine Rede gehalten hat“, berichtete Tim de Groot von der Bronze-Ehrung für seinen ehemaligen Schützling, der als drittbester U-17-Spieler der B-Junioren-Bundesliga geehrt wurde. Und das konkret für 44 Tore, die Donis in der letzten Saison im Trikot des FC Schalke erzielte, in dessen Internat er nach seinem Wechsel vom VfL Osnabrück lebt. Die Realschule hat er abgeschlossen, die Fachhochschulreife erreicht, obwohl Fußball für ihn als Stürmer mit dem ausgeprägten Torriecher eine große Rolle spielt. In der letzten Saison stand er mit Schalke im Halbfinale der deutschen Meisterschaft, trug das Nationaltrikot der U17 und sollte vor dieser Saison als A-Jugendlicher mit den Profis ins Trainingslager reisen, als ihn eine Meniskusoperation um dieses Erlebnis brachte.