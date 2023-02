Annemarie Potratz will mit ihren Black Bulls in die 2. Bundesliga. Foto: Michael Gründel up-down up-down Reicht es für die 2. Bundesliga? Basketball-Frauen vom BBC Osnabrück brauchen nur noch drei Siege für den Aufstieg Von Peter Vorberg | 09.02.2023, 16:00 Uhr

Wenn es nach Annemarie Potratz geht, spielt sie Basketball in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga. Für sie und ihr Team, die „Black Bulls“ aus Osnabrück, ist der Aufstieg bereits zum greifen nah. Es fehlen noch drei Siege: Und das Spiel am Sonntag gegen Rist Wedel, könnte der erste werden.