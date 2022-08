Florian Kroll ist für die U20-WM in Cali/Kolumbien nominiert FOTO: Swaantje Hehmann up-down up-down Hoffnung auf weitere Einsätze in Kolumbien Osnabrücker Langsprinter Kroll im Mixed-Finale der WM guter Sechster Von Christian Detloff | 03.08.2022, 13:19 Uhr

In seinem zweiten internationalen Einsatz wurde Florian Kroll von der LG Osnabrück im Finale der U20-Wltmeisterschaft in Cali (Kolumbien) am späten Dienstagabend mit der ersatzgeschwächten deutschen 400-Meter-Mixedstaffel in 3:24,34 Minuten Sechster.