Geehrt wurden am Wochenende in Hannover LGO-Langsprinter Florian Kroll und sein Trainer Anton Siemer. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Dammermann, Kulgemeyer und Wittmann in prächtiger Frühform Florian Kroll (LG Osnabrück) zum niedersächsischen Nachwuchs-Athleten des Jahres gewählt Von Christian Detloff | 23.01.2023, 18:47 Uhr

Florian Kroll von der LG Osnabrück hat in der Kategorie „männlicher Nachwuchs“ die Publikumswahl zum niedersächsischen Leichtathleten des Jahres gewonnen. Der 18-jährige Langsprinter, im Vorjahr Teilnehmer an der U-20-WM in Kolumbien, siegte mit 28,18 Prozent aller Stimmen.