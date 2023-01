Vorfreude auf die Hallensaison: Fabian Dammermann (vorne) Foto: Anton Siemer/LG Osnabrück up-down up-down Kurze Hallensaison nimmt Fahrt auf Osnabrücker Leichtathleten Dammermann und Kulgemeyer starten bei internationalen Meetings Von Christian Detloff | 20.01.2023, 17:00 Uhr

Für die Leichtathleten dieser Region nimmt die kurze Hallensaison Fahrt auf. So startet 400-Meter-Läufer Fabian Dammermann von der LG Osnabrück an diesem Wochenende beim CMCM-Indoor Meeting in Luxemburg.