Allen Grund zur Freude hat Fabian Dammermann (LG Osnabrück). FOTO: imago/Eibner up-down up-down Schnellster deutscher Langsprinter in Wattenscheid Osnabrücker Langsprinter Dammermann ist dem EM-Ticket ganz nahe Von Christian Detloff | 07.08.2022, 12:10 Uhr

Der Teilnahme an der Europameisterschaft in München ist Langsprinter Fabian Dammermann von der LG Osnabrück am Samstag ganz nahegekommen.