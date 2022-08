Die letzten Handgriffe, bevor es am Sonntag losgeht: Christian Merli (links) und sein Chefmechaniker Giuliano Serafini überprüfen noch einmal, ob bei Merlis Osella F30 auch alles seine Richtigkeit hat. FOTO: Jörn Martens up-down up-down Hält bei Bergrennen Streckenrekord Europameister Christian Merli: „In Osnabrück fahre ich immer gerne“ Von Dominik Bögel | 03.08.2022, 19:11 Uhr

Der italienische Rennfahrer Christian Merli ist eine Koryphäe im Bergrennen. Im Gespräch erzählt uns der dreifache Europameister, was ihn an Osnabrücker Bergrennen reizt, warum ältere Rennfahrer oft im Vorteil sind und was deutsche Fans von italienischen unterscheidet.