Wallenhorsterin siegt bei EM Dressurreiterin Westendarp holt mit „Black Beauty" Gold Von Christoph Schillingmann | 31.08.2022, 19:34 Uhr

Im Hausflur der Familie Westendarp in Wallenhorst gibt es einen Ort, an dem die im Reitsport errungen Auszeichnungen gesammelt werden. „Das ist unsere Hall of Fame“, sagt Alexa Westendarp. Nach Mannschaftsgold für die 24-jährige Dressurreiterin bei der U25-Europameisterschaft in Ungarn ist dieser Ruhmesplatz nun um eine Medaille reicher.