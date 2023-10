Anmeldung ab 1. November möglich Dreierpack 2024: Terminplan steht - Was Läufer jetzt wissen sollten Von Jacob Alschner | 10.10.2023, 13:00 Uhr Der „Dreierpack“ in der Region Osnabrück geht ab April 2024 in seinen siebten Durchgang. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down

Der „Dreierpack“ steht vor seiner siebten Ausgabe. Ab 1. November 2023 kann sich jeder für die beliebte Laufserie in der Region Osnabrück anmelden - Startschuss ist im April 2024. Doch schon jetzt steht das Programm. Was ist neu, was bleibt wie gehabt? Die wichtigsten Fragen und Antworten.