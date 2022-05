Zwei Generationen der LGO-Leichtathletik: David Ojinnaka (rechts) übergibt den Staffelstab im Beisein von Florian Kroll, Jana Rohling und André Rohling an Fabian Dammermann (links). FOTO: Swaantje Hehmann Aus erster Generation der Gretescher Sprinterdynastie Ojinnaka sponsort Heimatverein LG Osnabrück aus großer Dankbarkeit Von Christian Detloff | 30.05.2022, 17:27 Uhr

Im Trikot der LGO war Dominic Ojinnaka einst der erste Osnabrücker Jugendliche, der die 100 Meter unter 11 Sekunden (10,98 Sekunden 2004 in Zeven) und die 400 Meter unter 50 Sekunden (49,70 Sekunden 2004 in Bremen) absolvierte. Obwohl Ojinnaka seit mehr als zehn Jahren in Düsseldorf lebt, blieb die Verbundenheit des Geschäftsführers von sechs Firmen mit seinem Heimatverein groß – diese drückt sich nun auch in seinem Engagement als Teampartner aus.