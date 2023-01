Marathon auf der chinesischen Mauer: Für seine Lauf-Erlebnisse sucht sich Dirk Kahlmeyer aus Wallenhorst gern exotische Plätze aus. Foto: Dirk Kahlmeyer up-down up-down Marathon-Läufer aus Wallenhorst 44 Läufe in einem Jahr: Sind Sie Marathon-süchtig, Herr Kahlmeyer? Von Alexander Kruggel | 23.01.2023, 13:26 Uhr

Über 150 Marathons auf vier Kontinenten: Das ist die beeindruckende Bilanz von Dirk Kahlmeyer (TV Georgsmarienhütte). Allein 44 Mal – also fast jedes Wochenende – ging er im vergangenen Jahr auf die Piste. Warum tut man sich das an? Und was können Lauf-Anfänger von so einem Experten lernen?