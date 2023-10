10. bis 15 Oktober 2023 Sport live: Unsere Ticker und Video-Streams aus der Region Osnabrück Von Benjamin Kraus | 09.10.2023, 22:14 Uhr In dieser Woche begleiten wir in der Region Osnabrück wieder Fußballspiele und mehr live im Ticker und im Video-Stream. Grafik: Britta Hente up-down up-down

Länderspielpause? Nicht in der Fußballregion. Die NOZ Medien bieten jeden Tag bis Sonntag Live-Fußball satt im Bewegtbild - hier eine Übersicht zu Livestreams und Liveblogs mit Videos aus dem Amateurfußball - plus ein Profifußball-Testspiel - in den nächsten Tagen.