Souverän in der B-Solo-Klasse unterwegs: Der Emsländer Timo Wachs holt sich den Deutschen Langbahnpokal des DMSB. Foto: Stefan gelhot up-down up-down Wachs und Appleton in Top-Form Osnabrücker Grasbahnrennen, wie es staubt und (etwas) kracht Von Stefan Alberti | 21.05.2023, 21:27 Uhr

Wenn man mit Staub in den Schuhen, in der Nase und in den Ohren den Heimweg antreten kann, dann weiß man: Beim Grasbahnrennen der Auto- und Motorsportgemeinschaft (AMG) Osnabrück wurden alle Register auf der Nahner Waldbahn gezogen.