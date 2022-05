Wenn der TV Bohmte mit Timo Schröder (links) bei der SG Wimmer/Lintorf nicht punktet, steht der TSV Venne mit John Holm als Sieger der Staffel B fest. FOTO: Stefan Gelhot Drei von vier Staffelsiegern steigen auf Die erste Entscheidung in der Fußball-Kreisliga kann fallen Von Christoph Schillingmann | 02.05.2022, 19:28 Uhr

Die Saison in den Fußball-Kreisligen startet in die heiße Phase. Bereits am Dienstagabend könnte der erste Staffelmeister feststehen. Ein Überblick: