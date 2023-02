Stark in Form ist Wittmann, Kira (LG Göttingen). Foto: imago/Beautiful Sports up-down up-down Dreispringerin strebt Bestweite an Badbergerin Kira Wittmann erneute Medaillenkandidatin bei der Hallen-DM Von Christian Detloff | 16.02.2023, 18:38 Uhr

Im Vorjahr hatte die Badbergerin Kira Wittmann (LG Göttingen) bei der Hallen-DM in Leipzig ihre erste Medaille im Frauenbereich gewonnen. Auch am Samstag bei der deutschen Meisterschaft in Dortmund ist die 22-jährige Dreispringerin eine Anwärterin auf die Podestplätze.