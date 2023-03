Deutsche Leichtathletik-Hallenmeisterschaften; Dormund, 18.02.2023 Kira Wittmann (LG Goettingen); Deutsche Leichtathleti Foto: imago/Beautiful Sports up-down up-down Frei von Erfolgsdruck Badbergerin Kira Wittmann kämpft am Freitag um Einzug ins EM-Finale Von Christian Detloff | 02.03.2023, 16:39 Uhr

Die Aufgabe ist nochmal anspruchsvoller, die Herangehensweise aber ähnlich. Wie vor der deutschen Meisterschaft vor 13 Tagen in Dortmund macht sich die Badberger Weitspringerin Kira Wittmann auch vor ihr Teilnahme an der Hallen-Europameisterschaft in Istanbul (Türkei) bei großer Vorfreude „keinerlei Druck“. Ich habe bei meiner ersten EM im Frauenbereich nichts zu verlieren.