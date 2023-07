Auf den letzten Metern knapp geschlagen: Florian Kroll von der LG Osnabrück Foto: Ralf Görlitz up-down up-down 400-Meter-Läufer bei Jugend-DM Auf den letzten Metern geschlagen: Osnabrücker Florian Kroll holt Silber Von Malte Goltsche | 23.07.2023, 12:06 Uhr

Für Florian Kroll ist „vieles möglich“, sagte sein Trainer Anton Siemer vor der Deutschen Meisterschaft der Jugend-Leichathleten in Rostock. Am Samstag zeigte der 400-Meter-Läufer der LG Osnabrück dann, was tatsächlich möglich ist - für Gold reichte es aber ganz knapp nicht.