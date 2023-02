Souverän ins Finale: Fabian Dammermann von der LG Osnabrück gewann seinen Halbfinallauf in Dortmund. Foto: Torben Flatemersch up-down up-down Fabian Dammermann steht im Finale Sprinter der LG Osnabrück überzeugen im Halbfinale der Deutschen Hallenmeisterschaften und | 18.02.2023, 16:49 Uhr Von Christian Detloff Johannes Kleigrewe | 18.02.2023, 16:49 Uhr

„Jetzt muss ich mich erstmal erholen“, schnaufte Fabian Dammermann mit einem zufriedenen Lächeln kurz nach dem Zieleinlauf. Wenige Augenblicke zuvor hatte er sich mit einem überzeugenden Sieg in seinem Halbfinal-Vorlauf bei den Deutschen Hallenmeisterschaften in Dortmund für den Endlauf über die 400 Meter am morgigen Sonntag, 19. Februar, qualifiziert. Sein Teamkollege von der LG Osnabrück, Florian Kroll, erreichte bei seinen ersten Hallenmeisterschaften im Herrenbereich den zwölften Platz.