Mit vereinten Kräften besiegten die Volleyballerinnen des VC Osnabrück den Spitzenreiter TV Cloppenburg mit 3:2. FOTO: Swaantje Hehmann Bad Laer gefällt beim 2:3 VC Osnabrück dem Drittliga-Abstieg trotz 3:2 über Spitzenreiter höchst nahe Von Christian Detloff | 10.04.2022, 20:06 Uhr

Die Drittliga-Volleyballerinnen des VC Osnabrück besiegen in der Abstiegsrunde den Spitzenreiter TV Cloppenburg in 3:2 Sätzen und sind dem Abstieg dennoch näher denn je. Derweil kassiert der SV Bad Laer in der Aufstiegsrunde eine 1:3-Niederlage im packenden Derby gegen den Tabellenzweiten BSV Ostbevern.